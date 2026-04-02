Ufficiale Botafogo da un allenatore all'altro: dopo Davide Ancelotti e Anselmi, scelto un 39enne

15 giorni dopo l'esonero di Anselmi, che come successore di Davide Ancelotti è durato soltanto tre mesi, il Botafogo annuncia la scelta per il nuovo tecnico: ecco il portoghese Franclim Carvalho, 39 anni di età. Ha seguito l'ex tecnico del club Artur Jorge come vice sia al Botafogo che al Braga, prima di prendere la guida della squadra dalla data odierna. Non si tratta della prima esperienza in una prima squadra, dato che in Portogallo ha già guidato il B Sad.

Il comunicato del Botafogo

Di seguito il comunicato del club: "Il Botafogo annuncia, questo giovedì 2 aprile, l'ingaggio di Franclim Carvalho per assumere la guida tecnica della prima squadra. L'allenatore portoghese ha firmato un contratto con il Botafogo fino alla fine del 2027 e torna al Mais Tradicional per costruire nuovi capitoli nell'Alvinegro e nella sua carriera.

Carvalho è atteso a Rio de Janeiro per iniziare a lavorare con la squadra. La data della presentazione collettiva sarà comunicata in seguito. Oltre a lui, arrivano anche gli assistenti Luís Felipe e Luís Viegas, il preparatore fisico Fábio Monteiro e il preparatore di portieri Ricardo Matos.

Maggiori informazioni su Franclim Carvalho:

Franclim Carvalho ha fatto carriera come assistente tecnico nella squadra di Artur Jorge, vincendo la Coppa di Lega del Portogallo nel 2023/24 per il Braga SC (POR), ed essendo un pezzo chiave dei titoli della Libertadores e del Campionato Brasiliano del 2024 per il Botafogo.

Carvalho ha anche guidato il Botafogo nella vittoria contro il Corinthians nel 26ª turno del campionato brasiliano 2024. In quell'occasione, il nuovo allenatore del Glorioso ha guidato la squadra al Nilton Santos per sostituire Artur Jorge, che era stato sospeso. Bentornato, Franclim Carvalho, nella famiglia Alvinegra. Insieme, andiamo alla ricerca di nuovi capitoli di eccellenza con #GloriosaCamisa!".

SCHEDA TECNICA:

Nome: Franclim Pereira da Silva Maia Carvalho

Età: 39 anni

Data di nascita: 30/03/1987