Malore per Lucescu, l'affetto del Besiktas: "Auguri di pronta guarigione per rimettersi presto"

Mircea Lucescu ha fatto spaventare la Romania e non solo. Il commissario tecnico di 80 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo un malore accusato durante l'allenamento oggi, dopo essere stato soccorso repentinamente dallo staff medico della Nazionale: ricoverato a Bucarest, ora è in condizioni stabili, come ha fatto sapere anche la Federcalcio rumena. Non sarebbe stato un infarto, bensì un episodio di sincope causato da sforzo o stress, per questo rimarrà in ospedale per effettuare ulteriori accertamenti.

Nella lunga carriera di Lucescu da allenatore, iniziata nel 1981 proprio con la Romania, ha guidato anche Galatasaray e Besiktas alla vittoria della Super Lig in anni consecutivi all'inizio degli anni 2000. Portando anche 13 trofei e otto campionati allo Shakhtar Donetsk, con trionfo in Coppa UEFA nel 2009. Mentre in Premier League ucraina ha vinto il titolo da allenatore della Dinamo Kiev, dopo una parentesi allo Zenit San Pietroburgo dove ha sollevato in cielo la Supercoppa di Russia. L'80enne ha lavorato anche sulla panchina dell'Inter, per sole 17 partite tra il dicembre 1998 e il maggio 1999, ottenendo quattro vittorie.

Ma con un messaggio di preoccupazione e affetto, trasmesso tramite comunicato ufficiale e social media, il Besiktas si è rivolto così a Lucescu nelle ultime ore: "Abbiamo appreso con grande tristezza che il nostro ex allenatore Mircea Lucescu ha accusato un malore durante l'allenamento della nazionale rumena ed è stato ricoverato in ospedale. Esprimiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Mircea Lucescu e gli auguriamo di rimettersi al più presto".