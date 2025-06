Ufficiale Cina, svanisce il sogno Mondiale: esonerato il ct Ivankovic. Paga il ko con l'Indonesia

La sconfitta con l'Indonesia ha fatto svanire ogni speranza

(ANSA) - PECHINO, 27 GIU - La mancata qualificazione ai Mondiali del prossimo anno in Usa, Canada e Messico, costa il posto al ct della nazionale cinese, il tecnico croato Branko Ivankovic. L'annuncio è stato dato dalla federcalcio locale con un comunicato. A fare svanire le speranze della Cina, attuale n. 94 del ranking Fifa, di arrivare almeno agli spareggi è stata la sconfitta di inizio mese contro l'Indonesia, la settima in dieci incontri delle qualificazioni mondiali.

"La nazionale maschile non è riuscita a qualificarsi per la fase dei barrage - è scritto nella nota della federazione -, e quindi il contratto del selezionatore e quelli del suo staff sono automaticamente rescissi, in conformità di quanto stabilito a suo tempo". Il posto di Ivankovic, che in passato ha allenato anche la nazionale dell'Iran, è stato temporaneamente preso dall'allenatore della nazionale under 19, il serbo Dejan Djurdjevic, in attesa che venga nominato un nuovo ct. (ANSA).