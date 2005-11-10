Rosso a Bentancur? De Zerbi: "L'ho baciato in spogliatoio, ci servono cose così"

Il Tottenham è ancora a secco di vittorie e nei bassifondi della classifica in Premier League, ma in tempi di crisi ci sono da apprezzare i segnali e gli Spurs ne hanno dato uno d'orgoglio, pareggiando in pieno recupero e in dieci contro undici, nella sfida al Manchester United. A proposito di segnali, particolari le parole del tecnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, riguardo al rosso rimediato dall'ex Juventus Rodrigo Bentancur.

Le parole di De Zerbi

De Zerbi sa che per invertire la rotta serve che il suo gruppo tiri fuori il carattere, ecco perché l'allenatore ha preso proprio l'episodio che riguarda Bentancur per mandare un messaggio al resto della truppa.

Fra le sue dichiarazioni a Sky Sport UK infatti spiccano quelle in cui ammette di aver "baciato Bentancur in spogliatoio". Poi ha spiegato: "Mi piacciono situazioni così: abbiamo bisogno di carattere e non abbiamo accettato la sconfitta. Dobbiamo reagire in tutti i modi che possiamo. Quello è stato un modo non giusto, ma ho baciato Bentancur in spogliatoio: il calcio è carattere".

Il motivo del rosso a Bentancur

Rosso diretto rimediato dall'ex Juventus Rodrigo Bentancur, protagonista di una lite furibonda con Luke Saw al 77'. Il centrocampista è stato mandato fuori per condotta violenta essendo andato a spingere in maniera palese l'avversario, iniziando così il diverbio, anche se Saw ne è uscito impunito.