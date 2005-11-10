Scandalo Manchester City, il primo ministro Burnham cauto: "Procedimento ancora in corso"

Downing Street ha rilasciato una nuova nota per chiarire la posizione del Primo Ministro Andy Burnham sul caso che vede coinvolto il Manchester City. Un portavoce di 10 Downing Street ha dichiarato: "Come chiarito dal Primo Ministro, la sentenza di primo grado è seria e non si può minimamente ipotizzare che qualcuno sia al di sopra delle regole".

"Ha inoltre sottolineato che si tratta di un procedimento indipendente ancora in corso. È fondamentale che venga lasciato compiere il suo iter e che il verdetto finale venga rispettato. Ovunque vengano accertate irregolarità, i responsabili dovranno subire le conseguenze del caso".

Intervenendo mercoledì ai microfoni della BBC, Burnham – che in passato è stato sindaco di Manchester – si è espresso così in merito alla proprietà dei Citizens: "Sarei davvero preoccupato di perderli. Sono stati un partner fondamentale nella costruzione della Manchester moderna. Ovviamente, parlo anche della trasformazione del Manchester City nella potenza globale che è oggi".