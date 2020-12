Schalke 04, scontro shock per Uth: perde i sensi, esce in barella con la flebo

Brutto scontro di gioco per Mark Uth, giocatore dello Schalke 04 che nella sfida contro l'Augsburg è rimasto a terra dopo un contrasto aereo con Uduokhai. Dopo una forte testata, Uth è caduto e ha perso i sensi. I giocatori in campo hanno capito subito la gravità della situazione e dopo l'intervento dei medici, il giocatore è stato trasportato fuori in barella ed è stata necessaria una flebo per farlo riprendere. Uth poi è stato immediatamente trasportato in ospedale.