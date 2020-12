Schalke, Uth oggi potrebbe essere dimesso. E rassicura tutti dopo il pauroso scontro di gioco

L'incidente accorso all'attaccante dello Schalke, Mark Uth, ha tenuto tutti col fiato sospeso. Nel corso della partita contro l'Augsburg il giocatore a seguito di un contrasto aereo con Uduokhai è caduto perdendo i sensi. Una situazione divenuta subito grave, al punto che è stata necessaria una flebo per far riprendere il giocatore, uscito in barella. Lo stesso Uth, qualche ora più tardi, ha rassicurato tutti attraverso un post su Instagram: "Buona sera a tutti. Sto abbastanza bene. Probabilmente domani (oggi, ndr) verrò dimesso dall'ospedale. Grazie per i vostri numerosi auguri di pronta guarigione".