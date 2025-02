Ufficiale Sergio Ramos torna a giocare con i Rayados de Monterrey, al Mondiale per Club ci sarà

Colpaccio della Liga MX: Sergio Ramos è ufficialmente diventato oggi un nuovo giocatore dei Rayados de Monterrey. Il difensore spagnolo giocherà per i vice-campioni del torneo nazionale in Messico, nonché in uno dei club che rappresenteranno il Paese nella prossima edizione del Mondiale per Club. Raggiunge così i suoi connazionali Sergio Canales e Oliver Torres, oltre al suo ex compagno Lucas Ocampos, che sono stati determinanti - stando a quanto riportato da Marca - affinché il sivigliano di 39 anni accettasse di trasferirsi lì.

Dopo più di sei mesi di inattività e l'addio al Siviglia, con un passato da simbolo vivente al Real Madrid e da colonna portante al PSG, Sergio Ramos ha firmato un contratto annuale e il suo stipendio si aggirerà intorno ai 4 milioni di dollari all’anno (circa 3,9 milioni di euro). Dall'annuncio diffuso sui social dal club messicano, confermato il suo numero di maglia, il 93.

Quando sarà il suo debutto? Nel mese attuale, a febbraio. Per scendere in campo con i Rayados ci sono 4 partite possibili, tutto dipenderà dallo stato di forma di Sergio Ramos:

- 8 febbraio contro FC Juárez

- 11 febbraio contro Forge FC (Copa de Campeones CONCACAF)

- 22 febbraio contro Atlético de San Luis

- 25 febbraio contro Mazatlán FC