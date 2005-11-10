Dalla Spagna: prossime partite decisive per Mourinho, Perez pensa a Deschamps

Il futuro di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid potrebbe dipendere dai risultati delle prossime settimane e in particolare del Clasico. Dalla Spagna, infatti, rimbalza un'indiscrezione clamorosa: secondo quanto riportato da Radio MARCA, il presidente Florentino Perez starebbe già valutando un possibile piano alternativo qualora la squadra non riuscisse a soddisfare le aspettative.

L'idea, sempre secondo la stessa fonte, porterebbe a Didier Deschamps, reduce dalla conclusione della sua lunga esperienza alla guida della Francia dopo il Mondiale 2026. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma il nome dell'ex commissario tecnico transalpino sarebbe tra quelli presi in considerazione nel caso in cui si rendesse necessario un cambio di guida tecnica. Deschamps rappresenta uno dei personaggi più vincenti della storia del calcio francese: da calciatore ha sollevato la Coppa del Mondo del 1998 da capitano dei Bleus e conquistato anche l'Europeo del 2000, prima di costruirsi una carriera di altissimo livello anche in panchina.

Alla guida della nazionale francese ha vinto il Mondiale del 2018, raggiunto la finale dell'edizione 2022 e conquistato la Nations League nel 2021, consolidando il proprio prestigio internazionale. Anche a livello di club il suo curriculum è di primo piano. Dopo l'esordio al Monaco, con cui arrivò fino alla finale di Champions League del 2004 perdendo proprio contro il Porto di Mourinho, riportò la Juventus in Serie A dopo la retrocessione seguita a Calciopoli. Successivamente guidò il Marsiglia alla conquista della Ligue 1 e di diversi trofei nazionali, prima di aprire il lungo e vincente ciclo sulla panchina della Francia.