Prima di affidare la panchina a Mauricio Pochettino, il Manchester United avrebbe valutato diversi allenatori per sostituire Michael Carrick. Tra i nomi sondati dalla dirigenza ci sarebbe stato anche Didier Deschamps, ex commissario tecnico della Francia.

Secondo talkSPORT, i Red Devils avrebbero avviato alcuni contatti con Deschamps, senza però arrivare a una trattativa concreta. Lo United avrebbe anche sospettato che il tecnico stesse utilizzando l'interesse inglese per rafforzare la propria posizione nelle trattative con altri club. Sul francese, infatti, ci sarebbe stata un'offerta importante dell'Al Ahli: circa 25 milioni di sterline per tre anni.

Tra le alternative valutate figuravano anche Antonio Conte, Eddie Howe e Julian Nagelsmann. Alla fine la scelta è ricaduta su Pochettino, ritenuto il profilo più adatto per la sua esperienza in Premier League e la disponibilità ad accettare l'incarico.