Didier Deschamps, disoccupato dopo 14 anni con la Francia. Chissà quando tornerà

È il primo compleanno da disoccupato per Didier Deschamps dal 2008. Perché dopo l'esperienza alla Juventus, durata quell'unica stagione in Serie B, era poi finito all'Olympique Marsiglia per tre stagioni - in un club abituato a mangiare gli allenatori - salvo poi andare a prendere il posto di Laurent Blanc con la Nazionale, reduce da un Europeo non straordinario, per usare un eufemismo.

Quattordici anni

In Francia, rispetto all'Italia, di solito c'è molto tempo per costruire. Basti pensare che in ventidue anni ne sono cambiati solamente tre. Non è stato tutto rose e fiori, perché a Deschamps spesso si imputava un modo di giocare non straordinariamente bello, seppur efficace. Poi il Mondiale negli USA, dove la Francia è stata sì divertente, ma non abbastanza forte per vincere, seppur da strafavorita.

Ora si sta godendo il un periodo lontano dalla pressione quotidiana del calcio, trascorrendo del tempo con la famiglia e gli amici, soprattutto nella sua casa in Bretagna, senza allontanarsi completamente dal mondo del pallone. È stato infatti visto assistere a una gara di terza serie francese tra Concarneau e Caen. Non ha perso la voglia di allenare, anche se non ha intenzione di accettare la prima proposta disponibile: vuole valutare con calma i progetti più adatti alle sue ambizioni. Oggi Didier Deschamps compie 58 anni.