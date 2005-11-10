Clamoroso dall'Inghilterra: Deschamps ha rifiutato la panchina del Manchester United

A poche ore dalla seconda lista dei convocati di Zinedine Zidane sulla panchina della Francia, il nome del suo predecessore Didier Deschamps è tornato a fare capolino. Secondo il noto tabloid inglese Daily Mirror, la dirigenza del Manchester United avrebbe infatti effettuato un tentativo per ingaggiare il tecnico cinquantottenne e sostituire Michael Carrick, sulla graticola per via di un ruolino disastroso in Premier League che vede i Red Devils al 17esimo posto dopo una sola vittoria in 9 giornate.

No grazie

L'ex commissario tecnico dei Bleus, libero da vincoli contrattuali dopo l'addio alla nazionale seguito al quarto posto nei Mondiali del 2026, era considerato il profilo ideale per carisma, palmarès e disponibilità immediata a costo zero. Tuttavia, l'assalto dei dirigenti dei Red Devils si è scontrato con un netto rifiuto: Deschamps ha declinato l'offerta, spiegando di non essere interessato all'incarico e preferendo valutare con calma il proprio futuro.

Ancora un rifiuto

Dopo aver respinto nei mesi scorsi anche una ricchissima proposta triennale da parte dei sauditi dell'Al-Ahli, Deschamps continua a riflettere sui prossimi passi della propria carriera da allenatore. Pur confermando la volontà di ritornare in panchina e di sentirsi in piena forma, il tecnico francese non intende accettare un progetto qualsiasi, rimanendo alla finestra mentre il suo nome continua a essere accostato anche alla Juventus in caso di avendolo come potenziale successore di Luciano Spalletti.