Strasburgo, Enciso segna e commuove: dedica a Panichelli dopo il grave infortunio

L'immagine del calcio che piace a tutti e che fa bene ai tifosi di ogni età. Il pubblico di Strasburgo ha assistito oggi al tris rifilato dai giocatori di O'Neil al Nizza, nella gara valida la 28ª giornata di Ligue 1. Una vittoria su ogni fronte, la piccola macchia il gol concesso nel finale a Mendy, ma il 3-1 racconta di un RCS a -3 dalla zona Europa e con un sogno ancora realizzabile da qui alla fine del campionato. Ma è stata un'altra l'immagine a colpire.

Al 36° minuto, quando il paraguaiano Julio Enciso ha segnato il gol del momentaneo raddoppio: dopo aver saltato Diouf e segnato a porta vuota, il giocatore ha fatto cenno ai tifosi di aspettare ad esultare. Si è diretto verso la panchina, un membro dello staff dello Strasburgo gli ha consegnato una maglia: quella di Joaquin Panichelli. Pronta ed esposta una dedica, con orgoglio, indossandola al contrario per permettere al pubblico di vedere il numero 9 dell'argentino.

Perché questo gesto? Panichelli, attaccante dello Strasburgo, nel ritiro con l'Argentina ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro che gli impedirà di finire la stagione ma soprattutto gli negherà la partecipazione ai Mondiali 2026. L'attuale capocannoniere della Ligue 1 avrà davanti a sé mesi e mesi di riabilitazione in seguito all'operazione.