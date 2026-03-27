Stagione finita e addio Mondiale: rottura del legamento crociato per Joaquin Panichelli

Colpo durissimo per lo Strasburgo e per la nazionale argentina: Joaquín Panichelli dovrà rinunciare al sogno Mondiale. L’attaccante classe 2002 ha infatti riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante un allenamento con l’Albiceleste, alla vigilia dell’amichevole contro la Mauritania.

La notizia, emersa nella notte, ha confermato i timori iniziali dello staff medico argentino, che in un primo momento sperava in un infortunio meno grave. Panichelli ha lasciato il campo in lacrime e si sottoporrà a ulteriori esami, ma la diagnosi appare già chiara: per lui si prospetta uno stop di diversi mesi, che lo esclude di fatto dalla prossima Coppa del Mondo. Un colpo pesantissimo anche per lo Strasburgo, che perde il suo uomo simbolo nel momento decisivo della stagione. Arrivato la scorsa estate dall’Alavés per circa 17 milioni di euro, l’argentino si era imposto come uno dei protagonisti assoluti della Ligue 1, con 16 reti in campionato (20 in 39 presenze complessive), numeri che lo avevano portato in cima alla classifica marcatori.

Per Panichelli si tratta purtroppo di un déjà-vu: il centravanti aveva già subito la stessa lesione due anni fa, quando vestiva la maglia dell’Alavés, restando fuori per quasi dieci mesi. Una ricaduta che interrompe bruscamente la sua ascesa, proprio nel momento in cui aveva conquistato la fiducia del CT Lionel Scaloni. Dopo l’esordio con l’Argentina lo scorso novembre contro l’Angola, il giovane attaccante era stato nuovamente convocato per le amichevoli di marzo contro Mauritania e Zambia, ultimo banco di prova prima delle scelte definitive per il Mondiale. Una vetrina che ora sfuma, insieme a un sogno che dovrà essere rimandato.

Nel frattempo, lo Strasburgo - attualmente ottavo in Ligue 1 e ai quarti di Conference League - sarà chiamato a reinventarsi senza il suo miglior realizzatore, proprio nel momento più delicato della stagione.