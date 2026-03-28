Argentina, Panichelli fa crac e addio Mondiale: "Uno dei momenti più duri della mia vita"

A 23 anni e con un intero futuro davanti a sé, per Joaquín Panichelli è arrivata una delle peggiori notizie che possa ricevere un calciatore a poco meno di tre mesi dall'inizio dei Mondiali 2026. Infatti la punta centrale dello Strasburgo e dell'Argentina ha riportato un infortunio gravissimo, la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, nel corso un allenamento con l’Albiceleste, alla vigilia dell’amichevole contro la Mauritania.

Il giocatore però ha rotto il silenzio alla notizia che salterà la Coppa del Mondo negli USA, in Messico e in Canada quest'estate: "A volte non capisco bene come funzioni questa storia della meritocrazia o delle ingiustizie... Ma sono sicuro che, se parliamo di meriti, questo non se lo merita nessuno", lo sfogo di Panichelli, turbato dalla situazione e dallo stop obbligato tra i sei e gli otto mesi.

"Oggi sto attraversando uno dei momenti più duri della mia vita, con molti obiettivi a portata di mano. Detto questo, sono sempre stato difficile da piegare, e non augurerei a nessuno di provare compassione. Per fortuna, non mi è mai stato regalato nulla nella vita. Conosco in prima persona la soddisfazione di dare il massimo per qualcosa e guadagnarmi la ricompensa alla fine", ha aggiunto l'attaccante argentino di 23 anni, che cerca di guardare avanti tra operazione e riabilitazione per tornare in campo.

Con resilienza e determinazione: "La vita mi deve dei sogni da realizzare. E non me li regalerà, me li guadagnerò. Come ho sempre fatto. Grazie per tutte le dimostrazioni di affetto". L'AFA ha comunicato l'entità dell'infortunio nella mattinata di ieri: "Gli esami effettuati oggi sull'attaccante Joaquín Panichelli hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro".