Ligue 1, Panichelli al 92': il Nantes si dispera, lo Strasburgo vince 3-2 e vede l'Europa
Per il ritorno di Vahid Halilhodzic sulla panchina del Nantes, i canarini si arrendono nei minuti di recupero contro lo Strasburgo. Finisce 3-2 per gli ospiti, portati alla vittoria da cardiopalma grazie alla doppietta infuocata di Panichelli.
Sotto nel punteggio per ben due volte, gli alsaziani sono riusciti a rimontare in entrambe le occasioni prima di portarsi in vantaggio negli ultimi istanti dell'incontro di Ligue 1. Un successo prezioso per lo Strasburgo, che può continuare a sperare in una qualificazione europea: ora è ottavo con 40 punti, a sei lunghezze dal Monaco e dal posto in Conference League. Il Nantes, nonostante una prestazione incoraggiante, incassata una sconfitta dolorosa e permette all'Auxerre di staccarsi al 16° posto e in zona playout.
Ligue 1, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Lens-Angers 5-1
Sabato 21 marzo
Tolosa-Lorient 1-0
Auxerre-Brest 3-0
Nizza-Psg 0-4
Domenica 22 marzo
Lione-Monaco 1-2
Rennes-Metz 0-0
Paris FC-Le Havre 3-2
Marsiglia-Lille 1-2
Nantes-Strasburgo 2-3
La classifica di Ligue 1
1. PSG 60 (26)
2. Lens 59 (27)
3. Marsiglia 49 (27)
4. Lione 47 (27)
5. Lilla 47 (27)
6. Monaco 46 (27)
7. Rennes 44 (27)
8. Strasburgo 40 (27)
9. Tolosa 37 (27)
10. Lorient 37 (27)
11. Brest 36 (27)
12. Angers 32 (27)
13. Paris FC 31 (27)
14. Le Havre 27 (27)
15. Nizza 27 (27)
16. Auxerre 22 (27)
17. Nantes 17 (26)
18. Metz 14 (27)
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