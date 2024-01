Ufficiale Strasburgo, ufficiale l'acquisto del 18enne Lukovic. Resterà in Serbia fino a giugno

vedi letture

Nuovo acquisto per lo Strasburgo, che guarda al futuro e chiude per il giovane attaccante serbo Milos Lukovic. 18 anni, classe 2005, Lukovic firma un contratto fino al 2028 con il club francese, che lo ha immediatamente rispedito in prestito in Serbia, all'IMT, club in cui giocherà fino a giugno prima di passare in estate ai francesi.