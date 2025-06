Ufficiale Metz, ufficializzato il riscatto del centrocampista Deminguet dallo Strasburgo

Lo hanno annunciato quasi in contemporanea i due club: il centrocampista Jessy Deminguet passa definitivamente dallo Strasburgo al Metz. Di seguito i comunicati di entrambi i club:

COMUNICATO METZ

Jessy Deminguet si unisce definitivamente al Metz

Il FC Metz è lieto di annunciare l'esercizio dell'opzione di acquisto per il nostro numero 20.

COMUNICATO STRASBURGO

Grazie, Jessy!

Il Racing Strasburgo annuncia ufficialmente il trasferimento di Jessy Deminguet al Metz, dove era in prestito la scorsa stagione.

Il Club gli augura il meglio per il resto della sua carriera.

Deminguet, centrocampista classe 2002, era arrivato in prestito al Metz ad inizio stagione in Ligue 2. Con 30 presenze, di cui 29 da titolare, è stato uno dei protagonisti della promozione in Ligue 1, giunta dopo il successo negli spareggi promozione/retrocessione contro il Reims.