Ufficiale Strasburgo, Gregory Thil è il nuovo responsabile dello scouting degli alsaziani

Lo Strasburgo ha annunciato di aver ingaggiato Gregory Thil come nuovo responsabile dello scouting. Lo ha annunciato lo stesso club alsaziano tramite i propri canali social:

Dopo un brillante periodo all'RC Lens, Grégory Thil entra a far parte del Racing Team come responsabile del reparto scouting

Entrerà in carica il 15 luglio. Benvenuto

Thil dopo una discreta carriera da calciatore ha deciso di rimanere nel mondo del calcio, iniziando a lavorare nel Lens nel 2020, prima come scout, poi come responsabile dello scouting ed infine come direttore tecnico.

A lui ora il compito di rendere ancora più competitiva una squadra che ha chiuso al settimo posto nell’ultima Ligue 1, centrando così la qualificazione alla prossima Conference League.