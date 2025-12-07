Super Lig, i risultati: il Trabzonspor batte il Goztepe e si riporta in scia al Gatasaray
Il Galatasaray ha di nuovo una squadra in scia: è il Trabzonspor. Con le partite di questa domenica si è riassottigliato il distacco tra prima e seconda della classe. Il sodalizio di Trebisonda batte il Goztepe a domicilio, con super Muci autore di una doppietta, e si riporta a -2 da Osimhen e compagni.
Genclerbirligi-Karagumruk 3-0 29' Ulgun (G); 65' Koita (G); 74' Mimaroglu (G)
Kocaelispor-Kasimpasa 0-0
Goztepe-Trabzonspor 1-2 - 46', 76' Muci (T); 85' Dennis (G)
CLASSIFICA
Galatasaray 36
Trabzonspor 34
Fenerbahce 33
Goztepe 26
Samsunspor 25
Besiktas 24
Gaziantep 22
Kocaelispor 19
Basaksehir 17
Alanyaspor 16
Konyaspor 16
Rizespor 15
Genclerbirligi 14
Kasimpasa 14
Antalyaspor 14
Eyupspor 13
Kayserispor 13
Karagumruk 8
