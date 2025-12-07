Super Lig, i risultati: il Trabzonspor batte il Goztepe e si riporta in scia al Gatasaray

Il Galatasaray ha di nuovo una squadra in scia: è il Trabzonspor. Con le partite di questa domenica si è riassottigliato il distacco tra prima e seconda della classe. Il sodalizio di Trebisonda batte il Goztepe a domicilio, con super Muci autore di una doppietta, e si riporta a -2 da Osimhen e compagni.

Genclerbirligi-Karagumruk 3-0 29' Ulgun (G); 65' Koita (G); 74' Mimaroglu (G)

Kocaelispor-Kasimpasa 0-0

Goztepe-Trabzonspor 1-2 - 46', 76' Muci (T); 85' Dennis (G)

CLASSIFICA

Galatasaray 36

Trabzonspor 34

Fenerbahce 33

Goztepe 26

Samsunspor 25

Besiktas 24

Gaziantep 22

Kocaelispor 19

Basaksehir 17

Alanyaspor 16

Konyaspor 16

Rizespor 15

Genclerbirligi 14

Kasimpasa 14

Antalyaspor 14

Eyupspor 13

Kayserispor 13

Karagumruk 8