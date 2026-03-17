Terremoto dirigenziale al Borussia Dortmund: niente rinnovo per CEO e direttore sportivo

In casa Borussia Dortmund potrebbero arrivare presto novità grosse lato dirigenziale. Secondo le informazioni raccolte da Sky Sports DE, i contratti del CEO Lars Ricken e del direttore sportivo Sebastian Kehl - entrambi in scadenza nel 2027 - non verranno rinnovati per il momento. I vertici del club tedesco sono titubanti riguardo la posizione di entrambi i dirigenti gialloneri, vincolati e sotto pressione perché devono portare risultati.

Il gap con i grandi rivali del Bayern Monaco sta lievitando sempre più, nonostante il totale di punti (58) del BVB in classifica di Bundesliga sia accettabile. Tuttavia, in Coppa di Germania sono stati eliminati precocemente agli ottavi dal Bayer Leverkusen, mentre in Champions League la corsa si è fermata ai playoff contro l'Atalanta e a seguito di una rimonta. Pesa terribilmente un fatto: l'ultimo trofeo portato a Dortmund risale a 5 anni fa, la Coppa di Germania 2021.

Nel mirino i trasferimenti e la pianificazione della rosa. L'impatto dei nuovi acquisti (Jobe Bellingham, Fabio Silva, Carney Chukwuemeka, Yan Couto e Daniel Svensson) è stato finora limitato. Tutto dopo aver speso complessivamente 118,5 milioni di euro. "Naturalmente dobbiamo ammettere autocriticamente che non tutti i nuovi innesti hanno ancora ingranato nel modo giusto. In questo possiamo sicuramente migliorare", ha ammesso recentemente il diesse Ricken in un'intervista alla WAZ. Insomma, gli errori sono venuti al pettine e sono sotto gli occhi di tutti.

Inoltre il tandem Ricken-Kehl non è sempre stato fluido. Al direttore sportivo fu negata la promozione a CEO, fin quando nel maggio 2024 si optò per la promozione dell'allora direttore del settore giovanile, nonché attuale ds del club tedesco. Per la causa comune i due, tuttavia, hanno collaborato e con un gruppo WhatsApp coordinano contatti e trattative. Ciò non toglie che il Borussia Dortmund sia incerto sulla conferma di entrambi.