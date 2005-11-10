Quando torna Saliba? Arteta rassicura: "Faremo nuova risonanza ma segnali positivi"

William Saliba si avvicina al rientro. Il difensore dell’Arsenal, fermo da diversi mesi a causa di un problema alla schiena, sta proseguendo il percorso di recupero e le sensazioni in casa dei Gunners sono positive.

Il fastidio è legato all’aggravamento di una frattura rimediata nella fase finale della scorsa stagione. Nonostante il dolore, il centrale francese aveva deciso di stringere i denti e partecipare al Mondiale, ricorrendo anche agli antidolorifici, prima di essere costretto ad abbandonare il campo dopo appena 30 minuti nella semifinale contro la Spagna.

Dopo ulteriori accertamenti effettuati a Londra, lo staff medico dell’Arsenal ha escluso l’intervento chirurgico, optando per un trattamento conservativo. L’obiettivo è accompagnare il giocatore verso un recupero completo senza forzare i tempi. Il ritorno in campo era stato inizialmente fissato entro dicembre e il percorso sembra procedere nella direzione giusta. Mikel Arteta, intervenuto in conferenza stampa venerdì, ha aggiornato sulle condizioni del difensore: "La prossima settimana gli faremo una nuova risonanza per capire a che punto è il processo di guarigione, ma finora tutti i segnali sono molto, molto positivi. Sarà fantastico poter contare nuovamente su di lui". L’Arsenal attende quindi il suo leader difensivo, con la speranza di riaverlo a disposizione nella seconda parte della stagione.