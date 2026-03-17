Tottenham in crisi, Van de Ven: "Frustrante sentire che a noi non importa più niente"

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Atlético Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Micky van de Ven ha parlato della situazione del Tottenham:

"I giornalisti dicono cose che ti fanno pensare, del tipo che i giocatori sono disinteressati o non gliene importa niente della situazione attuale. L'unica cosa che posso dire è che non è vero. Sarebbe strano se un giocatore fosse nello spogliatoio ora e dicesse "Me ne andrò comunque" o "Non mi concentro sulla situazione perché tutto quello che succederà non mi riguarda". Penso che siano solo sciocchezze. Sono solo cose che si inventano.

La gente inizia semplicemente a crederci. La realtà è che tutti sono concentrati solo su ciò che sta per accadere e su ciò che abbiamo davanti. Vogliamo solo cambiare le cose, e questa è la cosa più importante, è l'obiettivo principale per tutti. E se poi iniziano a circolare voci secondo cui ai ragazzi non importa più niente, è semplicemente frustrante per noi".