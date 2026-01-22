Frank toglie Van de Ven dal mercato: "È un giocatore del Tottenham ora e in futuro"

Thomas Frank blinda Micky van de Ven. Il tecnico del Tottenham, intervenuto in conferenza stampa ha parlato del difensore olandese e della valutazione di 100 milioni di euro datagli: "È molto importante per noi, quindi Micky è un giocatore del Tottenham ora e in futuro".

Circa le voci che riguardano una presunta insoddisfazione del giocatore, Frank ha replicato: "Ho appena visto Micky oggi. Sembra molto felice, sorridente. Era molto contento dopo la partita che abbiamo vinto, quando era nello spogliatoio dopo la partita". E ancora: "Sta potenzialmente disputando la sua migliore stagione finora. È in forma, è forte, bravo in difesa, sta crescendo come leader, segna anche gol ed è un giocatore molto importante per noi in questa stagione e per il futuro."