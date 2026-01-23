Liverpool su van de Ven? Slot: "Non mi aspetto nulla, se dovesse esserci l'opportunità..."

Nonostante gli investimenti già importanti effettuati nell’ultima sessione estiva, il Liverpool continua a monitorare il mercato anche in vista delle prossime finestre di trasferimento. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Reds avrebbero sempre nel mirino Micky van de Ven, difensore centrale olandese classe 2001 attualmente al Tottenham.

Arrivato agli Spurs nel 2023, Van de Ven si è imposto rapidamente come uno dei pilastri della retroguardia londinese grazie a solidità fisica, velocità, qualità nell’impostazione e dominio nel gioco aereo. Caratteristiche che non sono passate inosservate ad Arne Slot, sempre attento ai profili in grado di adattarsi al suo calcio aggressivo e propositivo. Un elemento che avrebbe acceso l’interesse del Liverpool è la resistenza del giocatore alle trattative per il rinnovo con il Tottenham. Pur avendo un contratto valido fino al 2029, la situazione viene seguita con attenzione ad Anfield, anche alla luce dei possibili movimenti in uscita: Ibrahima Konaté resta in bilico e la dirigenza vuole farsi trovare pronta. L’idea sarebbe quella di affiancare Van de Ven a Virgil van Dijk, garantendo continuità e futuro al reparto.

Intanto, dopo il netto successo contro l’Olympique Marsiglia in Champions League (0-3), il Liverpool si rituffa in Premier League con la sfida al Bournemouth. In conferenza stampa, Slot ha smorzato le voci di mercato: "Mi aspetto che l’organico resti lo stesso. Ma se dovesse presentarsi un’opportunità per migliorare la squadra, il club proverà sempre a coglierla".