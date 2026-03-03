Tottenham a rischio retrocessione e col caso van de Ven: il prezzo per le spagnole calerebbe
In un momento tra i più delicati della sua storia recente, il Tottenham rischia di dover affrontare anche un caso di mercato tutt’altro che banale. Micky van de Ven, infatti, avrebbe deciso di non aprire alcun dialogo per il rinnovo contrattuale, nonostante il club sia pronto a mettere sul tavolo un nuovo accordo quinquennale.
Il centrale olandese, arrivato dal Wolfsburg, è stato uno dei pochi elementi continui in una stagione complicatissima per gli Spurs, ancora a secco di vittorie nel 2026 e a soli quattro punti dalla zona retrocessione in Premier League. In un gruppo spesso al di sotto delle aspettative, Van de Ven ha rappresentato una certezza, tanto da essere definito “di livello mondiale” dall’ex centrocampista Jamie O’Hara. Secondo il portale inglese Give Me Sport, il difensore non sarebbe intenzionato a trattare perché intrigato dagli interessamenti di Real Madrid e Barcellona. L’eventuale addio, però, non sarebbe a buon mercato: il Tottenham valuta il cartellino intorno ai 100 milioni di sterline.
Uno scenario che potrebbe cambiare drasticamente in caso di retrocessione della squadra guidata da Igor Tudor. In Championship, infatti, mantenere una richiesta così elevata diventerebbe complicato, così come trattenere un giocatore che già oggi sembra guardare lontano dal nord di Londra. L’estate si preannuncia caldissima.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30