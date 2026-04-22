Ufficiale Ucraina, la leggenda Rebrov non è più CT. Sarà il nuovo vice di Sheva in Federazione

Si chiude ufficialmente l’avventura di Sergiy Rebrov sulla panchina della Nazionale ucraina. La Federazione calcistica ucraina ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto, aprendo così una nuova fase.

Arrivato nel 2023, Rebrov aveva preso in mano la squadra in corsa durante le qualificazioni agli Europei, riuscendo a centrare un obiettivo tutt’altro che scontato. Sotto la sua guida, l’Ucraina ha infatti superato playoff storicamente complicati, conquistando l’accesso alla fase finale del torneo continentale. Più recente, invece, la delusione legata alla mancata qualificazione al Mondiale, sfumata solo nelle battute finali.

A commentare la separazione è stato il presidente federale Andriy Shevchenko: "Ringraziamo Sergiy per il lavoro svolto e per il contributo dato allo sviluppo dei giovani calciatori. Ora dobbiamo guardare avanti e prendere nuove decisioni che possano rappresentare le basi per il futuro della nazionale". Nonostante l’addio al ruolo di commissario tecnico, Rebrov resterà comunque all’interno della struttura federale, ricoprendo la carica di vicepresidente e membro del comitato esecutivo.

Nel suo messaggio di saluto, l’allenatore ha voluto ringraziare squadra e tifosi: "È stato un percorso difficile, fatto di vittorie e sconfitte, ma il sostegno del popolo ucraino non è mai mancato. Porterò sempre con me questi momenti di unità". La federazione non ha ancora annunciato il nome del successore, che verrà comunicato nelle prossime settimane.