ufficiale Alexandropoulos torna in patria e firma per l'Olympiacos

Sotiris Alexandropoulos torna in Grecia. Il centrocampista, 21 anni e nazionale ellenico (7 presenze), si trasferisce all'Olympiacos. Arriva in prestito dallo Sporting CP che lo aveva acquistato un anno fa e che lo ha impiegato in sole 13 occasioni.