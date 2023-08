ufficiale Altro acquisto della Saudi Pro League dall'Europa. Girotto lascia il Nantes

vedi letture

Il Nantes ha ufficializzato la cessione di Andrei Girotto, difensore italo-brasiliano di 31 anni che lascia l'Europa a distanza di sei anni dal momento del suo approdo, proprio con la maglia gialloverde dei francesi che è l'unica difesa nel Vecchio Continente, per andare a far fortuna in Arabia Saudita. Il classe 1992 ha firmato un biennale con l'Al Taawoun, garantendo un incasso di circa 4 milioni di euro alla sua squadra, che nelle scorse ore aveva salutato anche il centrocampista Lohann Doucet (20), girato però in prestito al Paris FC, in Ligue 2.