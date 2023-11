ufficiale Altro rinnovo importante per il Real Madrid: Camavinga firma fino al 2029

Dopo aver blindato Vinicius jr. e Rodrygo, il Real Madrid prolunga anche il contratto di Eduardo Camavnga: il centrocampista francese, arrivato nel 2021 dal Rennes, ha firmato un nuovo accordo, valido fino al 30 giugno 2029. Anche per lui è stata fissata una clausola di 1 miliardo.

Ecco il comunicato del club spagnolo



"Il Real Madrid CF e Camavinga hanno concordato di prolungare il contratto del giocatore, che resterà legato al club fino al 30 giugno 2029.

Camavinga è arrivato al Real Madrid nel 2021, a soli 18 anni, e nelle sue prime due stagioni ha vinto 6 titoli: 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa europea, 1 Campionato, 1 Copa del Rey e 1 Supercoppa spagnola.

A soli 20 anni ha già giocato 114 partite difendendo la maglia del Real Madrid. È stato nominato per il Golden Boy nel 2021 e 2022 e per il Kopa Trophy nel 2022 e 2023".

Centrocampista e terzino

Camavinga è un classe 2002 ma gioca già come un veterano. Grandi doti fisiche, è un centrocampista che può interpretare sia il ruolo di mezzala che quello di vertice basso in un centrocampo a tre. Ancelotti, per necessità, lo ha schierato spesso come terzino sinistro: un ruolo che non piace al ragazzo, anche se il modo in cui si è messo a disposizione è encomiabile.