Un nuovo esterno offensivo per Italiano: Fakli passa dal Clermont Foot al Besiktas

Editoriale di Luca Calamai

Una spina dorsale Maignan, Gila, Rabiot e Ramos è da scudetto. Juve, no Kessie si Goretzka. Allegri basta “corto muso”. Con Viery, Koleosho e Thorstvedt la Viola è di un altro livello? Messi e Maradona