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Un nuovo esterno offensivo per Italiano: Fakli passa dal Clermont Foot al Besiktas

Un nuovo esterno offensivo per Italiano: Fakli passa dal Clermont Foot al Besiktas TUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Paolo Lora Lamia
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Paolo Lora Lamia
Oggi alle 11:26Calcio estero

Molto attivo il Besiktas di Vincenzo Italiano, sia in entrata che in uscita. L'intenzione, evidentemente, è di costruire la rosa quanto prima in modo da consegnarla al tecnico e consentirgli di imprimere su di essa la sua idea di calcio. L'ultimo arrivo corrisponde al nome di Ilhan Fakili, esterno offensivo proveniente dal Clermont Foot.

Di seguito il comunicato ufficiale del club francese: "Dopo diversi colloqui avuti negli ultimi giorni con Ilhan Fakili e la sua famiglia, il Clermont Foot ha accolto la sua richiesta, autorizzandolo a recarsi a Istanbul per sostenere le visite mediche necessarie alla firma del contratto con il Beşiktaş JK.

Ilhan Fakili – nazionale turco Under 21, arrivato al Clermont Foot 63 dall'Andrézieux cinque anni fa – è ormai a un passo dal realizzare un sogno d'infanzia: approdare in uno dei club più prestigiosi della Turchia".

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