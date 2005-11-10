Ufficiale Pineto, doppio colpo per il futuro: arrivano Selvini e Alessandretti

Il Pineto continua a costruire la rosa in vista della nuova stagione annunciando due acquisti a titolo definitivo, con contratto pluriennale

Il Pineto prosegue la campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato, puntando su due giovani già esperti della categoria. Il club abruzzese ha ufficializzato gli arrivi a titolo definitivo di Alessandro Selvini e Giovanni Alessandretti, due innesti destinati a rinforzare rispettivamente attacco e difesa.

Selvini: "Il progetto mi ha convinto subito"

Classe 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, Alessandro Selvini arriva dal Forlì dopo aver maturato esperienze anche con Lucchese e Rimini. Nell'ultima stagione ha collezionato 13 presenze e un assist.

L'attaccante ha spiegato le ragioni della sua scelta:

"Quello del Pineto è un bel progetto, mi ha subito convinto. C'è un'idea di calcio che si sposa perfettamente con le mie caratteristiche e con la mia voglia di crescere. Ringrazio la società per la fiducia: adesso toccherà a me ripagarla dando tutto in campo. Ai tifosi prometto che darò sempre l'anima per questa maglia."

Alessandretti: "Grande fiducia del club"

Per il reparto arretrato arriva invece Giovanni Alessandretti, difensore centrale classe 2001 cresciuto nell'Ascoli e reduce dall'esperienza con il Teramo. In precedenza ha vestito anche le maglie di Recanatese, Giulianova e L'Aquila.

Queste le sue prime dichiarazioni da giocatore biancazzurro:

"Il Pineto mi ha convinto fin dai primi contatti per il forte interesse dimostrato e per il modo di lavorare della società. Sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare. Darò tutto me stesso e mi metterò a disposizione dell'allenatore. Ai tifosi chiedo di sostenerci sempre: saranno il nostro uomo in più."