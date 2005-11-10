Pineto, doppio colpo per il futuro: arrivano Selvini e Alessandretti
Il Pineto prosegue la campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato, puntando su due giovani già esperti della categoria. Il club abruzzese ha ufficializzato gli arrivi a titolo definitivo di Alessandro Selvini e Giovanni Alessandretti, due innesti destinati a rinforzare rispettivamente attacco e difesa.
Selvini: "Il progetto mi ha convinto subito"
Classe 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, Alessandro Selvini arriva dal Forlì dopo aver maturato esperienze anche con Lucchese e Rimini. Nell'ultima stagione ha collezionato 13 presenze e un assist.
L'attaccante ha spiegato le ragioni della sua scelta:
"Quello del Pineto è un bel progetto, mi ha subito convinto. C'è un'idea di calcio che si sposa perfettamente con le mie caratteristiche e con la mia voglia di crescere. Ringrazio la società per la fiducia: adesso toccherà a me ripagarla dando tutto in campo. Ai tifosi prometto che darò sempre l'anima per questa maglia."
Alessandretti: "Grande fiducia del club"
Per il reparto arretrato arriva invece Giovanni Alessandretti, difensore centrale classe 2001 cresciuto nell'Ascoli e reduce dall'esperienza con il Teramo. In precedenza ha vestito anche le maglie di Recanatese, Giulianova e L'Aquila.
Queste le sue prime dichiarazioni da giocatore biancazzurro:
"Il Pineto mi ha convinto fin dai primi contatti per il forte interesse dimostrato e per il modo di lavorare della società. Sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare. Darò tutto me stesso e mi metterò a disposizione dell'allenatore. Ai tifosi chiedo di sostenerci sempre: saranno il nostro uomo in più."