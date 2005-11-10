Ufficiale
Monopoli, colpo dal Cittadella: arriva Piccinini a titolo definitivo
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Colpo in entrata per il Monopoli che ha acquistato Stefano Piccinini dal Cittadella. Ecco la nota ufficiale del club:
Il comunicato ufficiale
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Piccinini dall’As Cittadella 1973.
Classe 2002 (è nato il 31 dicembre a Scandiano in provincia di Reggio Emilia), difensore di 186 centimetri, di piede destro, già dalla passata stagione in biancoverde, Piccinini diventa così a tutti gli effetti un calciatore del Gabbiano e sottoscrive un accordo contrattuale con termine al 30 giugno 2028.
Nella stagione 2025/2026, Piccinini ha collezionato un totale di 33 presenze con il Monopoli (30 in campionato, 2 in Coppa Italia e 1 nei playoff)".
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