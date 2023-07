ufficiale Blaszczykowski si ritira. È stato protagonista a Dortmund e meteora a Firenze

Jakub Blaszczykowski appende gli scarpini al chiodo. Il polacco ne dà l'annuncio tramite il proprio profilo Instagram: "Cari tifosi, ogni percorso ha una fine... Grazie mille per il grande sostegno che ho ricevuto in ogni momento. Ne è valsa la pena giocare e fare sacrifici per tutti voi. Non è stata una decisione facile quella di porre fine alla mia carriera" ha dichiarato.

Protagonista a Dortmund, meteora a Firenze - Nato il 14 dicembre 1985 nel piccolo villaggio di Trukolasy, in Polonia, Blaszczykowski ha legato essenzialmente il suo nome al Borussia Dortmund, dove ha militato dal 2007 al 2015. Proprio in questi otto anni il BVB ha vissuto uno dei suoi periodi migliori, vincendo per due volte la Bundesliga (ultima squadra a riuscirci, prima del dominio del Bayern) e arrivando fino in finale di Champions League. I problemi fisici palesati nelle ultime stagioni in giallonero lo hanno portato a cambiare aria. Nel 2015 il trasferimento alla Fiorentina dove parte forte ed è titolare. L'infortunio a novembre ha di fatto compromesso il resto della sua stagione che si chiederà con 20 presenze complessive e 2 reti. Da lì il ritorno in Bundesliga, al Wolfsburg e dal 2019 al Wisla Cracovia. È il secondo giocatore più presente della nazionale polacca: 109 gettoni, solo Robert Lewandowski ne ha di più. Vanta due partecipazioni agli Europei più una ai Mondiali, nel 2018 in Russia.