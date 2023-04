ufficiale Borussia M'Gladbach, rinnovo per un'altra stagione con l'esperto Jantschke

Nonostante sia stato poco impiegato in questa stagione (sei apparizioni per un totale di appena 90 minuti in campo) il difensore Tony Jantschke rimane un elemento influente all'interno dello spogliatoio del Borussia Moenchengladbach. A testimonianza di ciò, la società tedesca ha annunciato di aver rinnovato il contratto dell'esperto centrale fino al termine della prossima stagione. Nuova scadenza 30 giugno 2024.