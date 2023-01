Hjalmar Ekdal vola in Inghilterra. Il fratello di Albin, centrocampista dello Spezia, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Burnley, club che milita in Championship. Il difensore centrale 1998 lascia così il Djurgarden dopo due anni.

We're delighted to announce the arrival of defender Hjalmar Ekdal from Djurgarden IF on a four-and-a-half-year deal for an undisclosed fee 🇸🇪

Welcome to Burnley Hjalmar! 👏

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 21, 2023