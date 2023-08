ufficiale Caleta-Car torna in Francia. Il Southampton lo presta al Lione

Dopo la retrocessione in Championship, la volontà di Duje Caleta-Car è stata rispettata. L'ex difensore dell'Olympique Marsiglia, che aveva lasciato intendere dal principio di voler lasciare i Saints, torna ufficialmente in Francia: è un nuovo giocatore del Lione, arriva in prestito fino al termine della stagione.

Il suo entourage l'aveva proposto in giro per l'Europa: in Spagna il 26enne croato piaceva al Real Betis, in Italia il suo nome è stato accostato al Genoa. Alla fine tornerà a giocare in Ligue 1: il club transalpino ha raggiunto un'intesa con il Southampton, che ha annunciato la cessione sui propri canali ufficiali.