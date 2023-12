Jan Paul van Hecke e il Brighton, avanti insieme. Il giovane difensore centrale, che in questa stagione ha collezionato 17 presenze, ha rinnovato il suo contratto con i Seagulls fino al 2027. Il tecnico Roberto De Zerbi commenta così il rinnvo del classe 2000: "Sono davvero molto felice per il nuovo contratto di Jan Paul, se lo merita. Sta diventando un grande, grandissimo giocatore".

We're delighted to announce that Jan Paul van Hecke has signed a new contract that runs until June 2027! 🤝

