Yildiz: "Sempre in contatto con Del Piero. Ruolo? Gioco dove vuole Tudor e sono contento"

vedi letture

Dopo aver brillato contro l'Al Ain all'esordio nel Mondiale per Club, Kenan Yildiz ha concesso un'intervista a La Stampa per raccontate le sue prime sensazioni dagli States. Queste le dichiarazioni del giovane talento turco della Juventus: "Sono contento della vittoria. Abbiamo fatto un’ottima prestazione dopo aver lavorato tanto per prepararci a questo match. Ora dobbiamo continuare".

Sulla eccessiva facilità con cui la Juve ha battuto la squadra emiratina, il classe 2005 ha poi aggiunto: "Ma non è stata una partita facile. Prendiamo sul serio ogni squadra. Ruolo più centrale con Tudor? Gioco dove il mister vuole. Sono contento per il momento, quindi…".

Il gol al debutto è una vera e propria specialità della casa per Yildiz: "Io voglio segnare sempre e ovviamente mi fa piacere", la sua risposta. Infine, una battuta sul suo mentore Alex Del Piero: "Non l’ho sentito prima della partita, però siamo sempre in contatto".