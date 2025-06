Ufficiale Un ex Serie A rinforza l'Auxerre: Francisco Sierralta lascia il Watford e vola in Francia

vedi letture

L’Auxerre ha annunciato l’ingaggio di Francisco Sierralta, difensore centrale cileno proveniente dal Watford. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale e indosserà la maglia numero 4. Classe 1997, alto 1,92 metri, Sierralta è un difensore esperto e affidabile. Dopo gli esordi in patria, ha lasciato il Cile a soli 20 anni per approdare in Europa, firmando con l’Udinese. Nei suoi primi anni italiani ha maturato esperienza in prestito al Parma e poi all’Empoli, prima di trasferirsi definitivamente al Watford nel 2020. Con il club londinese ha collezionato ben 123 presenze, comprese 5 in Premier League, diventando un punto fermo della retroguardia giallonera.

Anche a livello internazionale il profilo di Sierralta è di assoluto rilievo. Convocato per la prima volta dalla Roja nel 2018, ha preso parte alla Copa América 2021, dove ha contribuito al cammino della nazionale fino ai quarti di finale. Attualmente vanta 17 presenze con la nazionale cilena e rappresenta quindi un innesto di esperienza e personalità per il club francese.

Sierralta è solo il secondo cileno nella storia dell’AJ Auxerre, dopo l’ex difensore Pedro Reyes, che vestì la maglia del club tra il 1999 e il 2002. Con il suo arrivo, l’AJA punta a rafforzare il reparto difensivo in vista della nuova stagione in Ligue 1 e a dare continuità a un progetto sempre più internazionale.