Ufficiale Willy Boly rinnova con il Nottingham Forest: "Costruire su quanto fatto nell'ultimo anno"

Il Nottingham Forest ha annunciato che Willy Boly ha firmato un nuovo contratto, prolungando la sua permanenza nel club inglese fino all’estate del 2026.

Ecco il comunicato: "Il difensore ivoriano ha collezionato 45 presenze con i Reds dal suo arrivo dal Wolverhampton nel 2022, diventando un elemento fondamentale della rosa allenata da Nuno Espírito Santo. Leader dello spogliatoio, Boly porta con sé una grande esperienza e ha disputato nove partite nella scorsa stagione in tutte le competizioni.

Il centrale, che ha fatto parte della nazionale ivoriana vincitrice della Coppa d’Africa lo scorso anno, vanta anche un buon bagaglio in campo europeo, avendo giocato in Champions League con il Porto e in Europa League con Braga e Wolverhampton. Con l’aggiunta di nuovi impegni dovuti alla qualificazione europea del club, l’esperienza e la presenza di Boly, dentro e fuori dal campo, saranno fondamentali per aiutare la squadra ad affrontare il fitto calendario".

Commentando il rinnovo, Boly ha dichiarato: "Sono molto felice di aver firmato un nuovo contratto con il club e non vedo l’ora di vivere un’altra stagione con una squadra e dei tifosi così fantastici. Dobbiamo costruire su quanto di buono fatto nella scorsa stagione e sono entusiasta di vedere cosa potremo raggiungere insieme quest’anno".