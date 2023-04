Åge Hareide è il nuovo commissario tecnico della nazionale islandese. Lo ha reso noto la Federcalcio (KSI) dell'isola. 69 anni, norvegese, Hareide ha giodato in passato proprio la Norvegia (2003-08) oltre che la selezione danese. Non è stata resa nota la durata del contratto. Sul sito ufficiale della KSI il nuovo selezionatore ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è qualificarci a Euro 2024. Ricordo bene i tifosi islandesi a Francia 2016. Avevano un'atmosfera e una passione davvero uniche. Sarebbe fantastico poter dare loro l'opportunità di ripetere questi momenti".

Norwegian Åge Hareide has been appointed as the new head coach of our men´s national team. His first matches in charge will be two June @EuroQualifiers matches in Reykjavík, vs @sfzofficial and @selecaoportugal pic.twitter.com/U2ZO3KSJ9h

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) April 14, 2023