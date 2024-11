Ufficiale Islanda, si dimette il CT Hareide. A marzo ci sarà lo spareggio in Nations contro Kosovo

L'Islanda dovrà affrontare lo spareggio per restare nella Lega B di Nations League (20 e 23 marzo contro il Kosovo) con un nuovo CT. Åge Hareide ha infatti deciso di rassegnare le sue dimissioni da allenatore. Il 71enne norvegese aveva rilevato la squadra da Arnar Þór Vidarsson nell'aprile 2023 e l'ha guidata in un totale di 19 partite, raccogliendo 7 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte: "La Federcalcio (KSÍ) ringrazia Åge per il suo lavoro e gli augura il meglio", si legge nel comunicato.

"È iniziata la ricerca del nuovo allenatore. Voglio iniziare ringraziando Åge per il suo buon lavoro e augurandogli ogni bene per il futuro. Durante il suo periodo con la squadra, molti giocatori hanno fatto grandi passi in avanti, giocatori che hanno un futuro con la Nazionale. Lavoreremo duro in nelle prossime settimane e mesi per individuare il nuovo allenatore", ha detto il presidente Þorvaldur Örlygsson.

Hareide ha invece dichiarato: "Mi sono divertito con la nazionale islandese, ma credo che ora sia il momento giusto per ritirarmi. Il futuro sarà entusiasmante per la squadra e per molti giovani giocatori, che cresceranno e diventeranno leader del gruppo. Auguro alla nazionale e al calcio islandese il meglio per il futuro".