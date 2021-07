Dopo le parole di Watzke e il comunicato in borsa del Borussia Dortmund, è arrivata anche l'ufficialità da parte del Manchester United: Jadon Sancho è un nuovo giocatore dei Red Devils: il club inglese ha annucniato di aver raggiunto un principio d'accordo con il Borussia Dortmund per l'esterno offensivo, che torna dunque in Inghilterra, dove era cresciuto nel settore giovanile dei "cugini". "La firma è subordinata all'accordo sui termini contrattuali e alle visite mediche, che saranno completate al ritorno del giocatore dall'Europeo". Il costo del trasferimento sarà di circa 90 milioni.

We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! 🔴⚪⚫#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021