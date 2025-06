Ufficiale Il talento della discordia resta a Zagabria: Varela firma il primo contratto professionistico

Il giovane calciatore portoghese Cardoso Varela ha firmato ieri il suo primo contratto professionistico con la Dinamo Zagabria e dalla prossima stagione si unirà alla prima squadra guidata dall’allenatore Mario Kovačević.

Varela si è aggregato al club croato a febbraio di quest’anno e ha giocato nelle formazioni giovanili, conquistando la doppietta nazionale con i cadetti. Nato nel 2007 in Portogallo, Varela ha mostrato impegno, talento e dedizione, meritando così questa ricompensa. "Sono felice che questa avventura sia finalmente iniziata. Mi sto trovando bene qui a Zagabria e sono contento di restare alla Dinamo. In questi mesi ho capito cosa significa questo club e quanto sia grande. Darò tutto me stesso per dimostrare all’allenatore di poter giocare al livello che questa squadra richiede, voglio riportare il titolo a Zagabria", ha dichiarato Varela al momento della firma.

Ricordiamo che il ragazzo è al centro di un intrigo internazionale: Varela ha lasciato improvvisamente il Porto senza preavviso, mentre stava trattando il rinnovo, ed era ricomparso in Croazia, dove opera Andy Bara, agente con forti legami con il Barcellona e procuratore anche di Dani Olmo e Joan Garcia. La situazione ha suscitato l’ira dei lusitani che, insieme alla federazione portoghese, hanno denunciato il caso alla FIFA parlando apertamente di “rottura contrattuale abusiva” e persino di “rapimento di minore”. Il Porto ha già minacciato di interrompere qualsiasi rapporto istituzionale con il Barça qualora i blaugrana dovessero ingaggiare Varela.