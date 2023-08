ufficiale Kevin-Prince Boateng annuncia il ritiro al calcio giocato

Era già prevista all'inizio della scorsa stagione, ora è comunque ufficiale: Kevin-Prince Boateng lascia il calcio giocato a 36 anni. Il ghanese ha postato sui propri social un video che riassume i migliori momenti della sua carriera.

Nato a Berlino, Boateng è cresciuto calcisticamente nell'Hertha con cui ha fatto l'esordio fra i professionisti. Carriera che poi ha preso la strada dell'Inghilterra, con il passaggio al Tottenham e al Portsmouth. Al Milan gli anni migliori, in particolar modo nella sua prima stagione dove ha dato un contributo importante alla vittoria del 18° Scudetto. Il ritorno allo Schalke e una nuova parentesi in rossonero, prima di una sequenza di 7 cambi maglia in 5 anni: Las Palmas, Eintracht, Sassuolo, Barcellona, Fiorentina, Besiktas, Monza fino al ritorno all'Hertha per la chiusura del cerchio. È stato nazionale ghanese partecipando a due Mondiali.