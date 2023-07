ufficiale Monaco, ecco il portiere. Dal Salisburgo arriva a titolo definitivo Kohn

Rinforzo in porta per il Monaco. Il club del Principato ha ufficializzato oggi l'acquisto di Philippe Kohn. L'estremo difensore svizzero arriva a titolo definitivo del Salisburgo e ha firmato un contratto di cinque anni. Un'operazione da 8 milioni di euro per i biancorossi che hanno potuto annunciare un nuovo innesto per la prossima stagione.