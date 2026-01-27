Monaco, Kohn: "Non entreremo in campo per pareggiare"

Live TMW
Philipp Kohn, portiere del Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del portiere tedesco.
Domani può bastare anche un pareggio?
"Io gioco sempre per vincere e se entriamo in campo per pareggiare sarà un problema. Poi con una vittoria possiamo avere un tabellone migliore”.
Cambiare il carattere per comandare la difesa?
"A volte sono fermo nella mia comfort zone, ma ci lavoro tanto. Anche da portiere, guardare da lontano, cerco di tenere la squadra compatta. Ma è solo il mio lavoro. Tra di noi dobbiamo lavorare di più.
