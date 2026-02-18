Kohn para rigore a Vitinha: "Si è complimentato, ho fatto semplicemente il mio dovere"

Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain a Monaco nel match d’andata dei playoff di Champions League (2-3), il centrocampista parigino Vitinha ha voluto riconoscere la prestazione del portiere avversario Philipp Köhn. Il portiere svizzero ha neutralizzato un suo rigore nel corso del primo tempo ma non è riuscito a impedire la rimonta dei campioni d'Europa in carica.

In zona mista, Köhn attendeva di commentare la partita quando Vitinha si è avvicinato, stringendogli la mano e scambiando qualche parola. "Good job. È bello quando gli altri giocatori ti riconoscono il buon lavoro svolto", ha raccontato sorridendo Köhn, ricordando il rigore parato. "In quel caso ho fatto semplicemente il mio lavoro".

Il portiere ha poi spiegato con modestia il gesto che ha fermato il penalty: "C’è stato un po’ di fortuna. Ho semplicemente avuto la sensazione di buttarmi da quel lato. In quel momento sono stato fortunato, e spero di ripetermi la prossima volta". Nonostante la prestazione individuale notevole, soprattutto nei primi 20', il Monaco non è riuscito a evitare la sconfitta contro il PSG. L’atteggiamento sportivo di Vitinha, però, dimostra come il rispetto tra giocatori possa superare il risultato sul campo, e che anche nei match più intensi della Champions League rimanga spazio per il fair play.