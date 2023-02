ufficiale Reims, colpo Maolida. Con l'attaccante dell'Hertha arriva anche un portiere

Myziane Maolida torna in Francia. Attraverso i propri canali ufficiali, il Reims ha annunciato di aver ingaggiato il talentuoso esterno offensivo francese; 23 anni, l'ex Lione e Nizza lascia l'Hertha Berlino in prestito fino al termine della stagione. Non solo lui per il club di Ligue 1, che ha reso noto anche l'arrivo del portiere Alexandre Olliero, 26 anni, dai cadetti del Pau. Infine anche due uscite, a titolo temporaneo: il centrocampista Martin Adeline (19 anni) va al Rodez in Ligue 2, il trequartista Rafik Guitane (23) all'Estoril in Portogallo.